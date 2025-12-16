Сотрудница турфирмы, обманувшая петербурженку на 200 тыс. рублей, ответит перед судом
Сегодня, 13:21
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ей вменяют ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Как рассказали 2 июня в надзорном ведомстве, летом прошлого года обвиняемая работала в сфере оказания туристических услуг. Под предлогом продажи путевки на отдых она похитила у клиентки свыше 200 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: пожилая петербурженка лишилась из-за мошенников 1 млн рублей. Подозреваемому курьеру, который работает на заводе, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Фото: Piter.TV 

