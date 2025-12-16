Сотрудница турфирмы, обманувшая петербурженку на 200 тыс. рублей, ответит перед судом

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ей вменяют ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как рассказали 2 июня в надзорном ведомстве, летом прошлого года обвиняемая работала в сфере оказания туристических услуг. Под предлогом продажи путевки на отдых она похитила у клиентки свыше 200 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

