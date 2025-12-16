Постпред РФ в ООН оценил претензии Бухареста к Москве из-за пожара в Галаце.

Москва считает неслучайным, что инцидент с беспилотником на румынской территории произошел на следующий день после обращения лидера киевского режима Владимира Зеленского к американскому президенту-республиканцу Дональду Трампу о нехватке ракет у Украины для зенитно-ракетных комплексов Patriot производства США. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Дипломат пояснил, что чиновник с Банковой улицы ранее обратился к главе Белого дома с просьбой предоставить ракеты к американским системам ПВО и публично говорил о том, что его требования в вашингтонской администрации оставляют без внимания.

Обращаем ваше внимание на непоследовательность заявлений румынских официальных лиц. Сначала речь шла о якобы преднамеренном российском ударе по гражданскому объекту. Затем, буквально несколько часов спустя президент Румынии Никушор Дан скорректировал линию и заявил о том, что в результате воздействия средств ПВО Украины один из российских беспилотников изменил траекторию, вошел в воздушное пространство Румынии. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

