Прокуратура Ленобласти потребовала у собственника очистить 3 тыс. га полей в деревне Извара от борщевика

Прокуратура Волосовского района Ленинградской области подала исковое заявление в суд на владельца крупного земельного участка. Собственник более 3 тысяч гектаров сельхозугодий в деревне Извара не обеспечил надлежащий уход за землёй, допустив распространение опасного сорняка – борщевика Сосновского.

В надзорном ведомстве установили, что действия юридического лица нарушают требования федерального законодательства и региональные нормы. Прокуроры требуют от ответчика не просто уничтожить ядовитое растение, но и провести полную рекультивацию земель для восстановления их плодородия с последующим возвращением в сельскохозяйственный оборот.

Иск находится на рассмотрении суда, а прокуратура продолжает контролировать соблюдение земельного законодательства в данном районе.

Фото: Прокуратура Ленинградской области