  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура Ленобласти потребовала у собственника очистить 3 тыс. га полей в деревне Извара от борщевика
Сегодня, 13:34
137
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Ленобласти потребовала у собственника очистить 3 тыс. га полей в деревне Извара от борщевика

0 0

В надзорном ведомстве установили, что действия юридического лица нарушают требования федерального законодательства и региональные нормы.

Прокуратура Волосовского района Ленинградской области подала исковое заявление в суд на владельца крупного земельного участка. Собственник более 3 тысяч гектаров сельхозугодий в деревне Извара не обеспечил надлежащий уход за землёй, допустив распространение опасного сорняка – борщевика Сосновского.

В надзорном ведомстве установили, что действия юридического лица нарушают требования федерального законодательства и региональные нормы. Прокуроры требуют от ответчика не просто уничтожить ядовитое растение, но и провести полную рекультивацию земель для восстановления их плодородия с последующим возвращением в сельскохозяйственный оборот.

Иск находится на рассмотрении суда, а прокуратура продолжает контролировать соблюдение земельного законодательства в данном районе.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти возбудили уголовное дело против браконьеров за незаконную рыбалку на реке Оять.

Фото: Прокуратура Ленинградской области

Теги: ленобласть, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии