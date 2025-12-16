Владелец магазина на Лиговском проспекте оштрафован на 150 тыс. рублей за незаконный оборот алкоголя
Сегодня, 12:37
177
Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку соблюдения требований законодательства о регулировании оборота алкогольной продукции. Было установлено, что общество с ограниченной ответственностью продавало спиртное в запечатанном виде на вынос в круглосуточном магазине, расположенном в жилом доме на Лиговском проспекте, сообщили в надзорном ведомстве 2 июня.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ст. 14.16 КоАП РФ в отношении организации. По результатам рассмотрения материалов юридическое лицо оштрафовано на 150 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что в деревне Пески ликвидирован подпольный цех по изготовлению спиртного. 

Фото: pxhere 

