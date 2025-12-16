Названы сферы услуг, где петербуржцы чаще всего оставляют чаевые

Согласно данным опроса, проведённого сервисом по поиску SuperJob, культура оставления чаевых наиболее распространена среди жителей Петербурга при посещении заведений общественного питания.

Исследование показало, что 73% горожан (31% всегда и 42% время от времени) поощряют персонал в ресторанах, барах и кафе. Для сравнения, в других сферах услуг этот показатель значительно ниже:

В такси чаевые оставляют 45% петербуржцев (8% регулярно, 37% иногда). Курьеров благодарят за работу 38% опрошенных (6% всегда, 32% изредка). В парикмахерских и салонах красоты – 28% (8% постоянно, 20% эпизодически). На заправках и автомойках оставляют чаевые также 28% (6% и 20%). Реже всего вознаграждают персонал гостиниц – 24% респондентов (5% всегда, 19% иногда).

Анализ средних сумм вознаграждения выявил лидеров по щедрости. Самые высокие чаевые принято оставлять в отелях – около 500 рублей. Далее следуют рестораны и кафе (300 рублей), а также салоны красоты (250 рублей). Средний размер благодарности на заправках, мойках, в такси и службах доставки составляет от 100 до 150 рублей.

