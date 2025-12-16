Работы по техническому перевооружению котельной ведутся в Финском переулке

В Калининском районе стартовали работы по техническому перевооружению котельной, расположенной в Финском переулке. Этот объект, построенный в 1965 году и обеспечивающий теплом порядка 11 тысяч жителей, ждёт масштабная модернизация.

Проект предусматривает не только полную автоматизацию процессов, но и значительное увеличение общей установленной тепловой мощности – почти в полтора раза. Это позволит повысить надёжность системы теплоснабжения для 22 жилых домов и четырёх социальных объектов (всего 26 зданий).

Как сообщили в пресс-службе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, в ходе работ будет выполнен следующий комплекс мероприятий:

замена устаревших котлоагрегатов на три новых водогрейных котла, работающих на экологичном природном газе;

полная замена насосного оборудования;

монтаж современной вытяжной башни из трёх новых металлических газовых труб;

установка автоматизированной системы контроля загазованности с функцией аварийного отключения подачи топлива.

Завершение всех этапов модернизации запланировано на октябрь 2027 года. В результате жители Калининского района получат более стабильное и эффективное отопление.

Фото: Пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга