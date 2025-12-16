В ГД напомнили, что задолженность по алиментам не имеет срока исковой давности

Дмитрий Свищев рассказал о том, что получить долг можно даже после того, как ребенок станет совершеннолетним.

На российской территории задолженность по алиментам не имеет срока исковой давности, поэтому денежные средства можно взыскать даже после наступления совершеннолетия детей за весь период, когда не производились такие выплаты. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился депутат Государственной думы Дмитрий Свищев, представляющий партию ЛДПР. Парламентарий из нижней палаты заметил, что сам факт совершеннолетия ребенка не является основанием для прекращения взыскания. Политик добавил, что к нему на прием часто приходят люди, которые не взыскивают алименты потому, что их бывший супруг "нигде не работает" или пропал. Однако в реальности это не безвыходная ситуация.

Алименты - единственный долг, который не сгорает. Даже если должник в бегах, даже если он безработный, даже если он умер, долг никуда не девается. Его можно взыскать. И когда у должника появится имущество, пенсия или наследство, то деньги пойдут вашему уже взрослому ребенку. Или даже его детям. Дмитрий Свищев, депутат ГД РФ

В Госдуме напомнили, что право на взыскание переходит к самому ребенку после достижения им 18 лет, поэтому он может самостоятельно требовать долг уже от своего имени.

