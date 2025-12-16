В Госдуме предложили продлить режим самозанятости до 2035 года

Специальный налоговый режим для самозанятых нужно продлить в России до 2035 года. Соответствующее заявление сделал первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия", первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по контролю Дмитрий Гусев. Он направил предложение на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина. Законодатель выступил в письме с инициативой увеличить с 2027 года предельный размер годового дохода самозанятого до трех миллионов рублей, а также рассмотреть в стране возможность ежегодной индексации такого дохода с учетом уроня инфляции и изменения социально-экономических условий.
Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, поручить проработать следующие предложения: рассмотреть возможность продления периода действия специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" до 2035 года.
Дмитрий Гусев, депутат ГД РФ
Напомним, что режим самозанятости действует в России до 31 декабря 2028 года,ОН остается одним из самых востребованных у населения инструментов легальной занятости. В Госдуме уверены, что годовой лимит дохода для самозанятых в 2,4 миллиона рублей не в полной мере соответствует текущим экономическим обстоятельствам. Если лимит годами не меняется, пока растут цены и расходы граждан, то государство просто "выталкивает" часть людей из комфортного и прозрачного режима.
