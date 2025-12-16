В Госдуме предложили продлить режим самозанятости до 2035 года

Депутат полагает, что совершенствование режима налога на профессиональный доход позволит поддержать доходы россиян, сохранить привлекательность легальной самостоятельной трудовой занятости.

Специальный налоговый режим для самозанятых нужно продлить в России до 2035 года. Соответствующее заявление сделал первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия", первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по контролю Дмитрий Гусев. Он направил предложение на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина. Законодатель выступил в письме с инициативой увеличить с 2027 года предельный размер годового дохода самозанятого до трех миллионов рублей, а также рассмотреть в стране возможность ежегодной индексации такого дохода с учетом уроня инфляции и изменения социально-экономических условий.

Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, поручить проработать следующие предложения: рассмотреть возможность продления периода действия специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" до 2035 года. Дмитрий Гусев, депутат ГД РФ

Напомним, что режим самозанятости действует в России до 31 декабря 2028 года,ОН остается одним из самых востребованных у населения инструментов легальной занятости. В Госдуме уверены, что годовой лимит дохода для самозанятых в 2,4 миллиона рублей не в полной мере соответствует текущим экономическим обстоятельствам. Если лимит годами не меняется, пока растут цены и расходы граждан, то государство просто "выталкивает" часть людей из комфортного и прозрачного режима.

