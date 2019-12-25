Комтранс отчитался о росте числа официальных таксистов в Петербурге

В первом квартале 2026 года в Петербурге зафиксирован рост числа легальных таксистов. Как сообщили в городском комитете по транспорту, основной приток обеспечили самозанятые граждане.

За три месяца разрешения на осуществление перевозок получили 1 400 самозанятых, 385 индивидуальных предпринимателей (ИП) и 18 компаний.

На сегодняшний день официальный реестр перевозчиков насчитывает 7 838 участников. В структуре рынка по-прежнему доминируют физические лица со статусом самозанятости — их уже более 5,7 тысяч. Также в городе работают почти 1,9 тысячи ИП и около 200 юридических лиц. Пассажиров по городу развозят 16 официально зарегистрированных агрегаторов.

Кроме того, в профильном ведомстве отметили рост активности граждан. С начала года специалисты обработали свыше 20 тысяч обращений, касающихся работы такси. Это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 14,5 тысяч запросов.

