Исследование выявило риски для психического здоровья у "удалёнщиков"

Учёные отметили, что программисты и маркетологи, работающие удалённо, чаще сталкиваются с проблемами социальной изоляции по сравнению с машиностроителями или медсестрами, чья деятельность требует физического присутствия.

Согласно недавнему исследованию, проведённому специалистами из Гарварда, Университета Виргинии и Федерального резервного банка Нью-Йорка, удалённый формат труда может оказывать негативное влияние на психическое здоровье сотрудников. Особенно уязвимыми оказались те, кто живёт один. Об этом пишет "Петербург2".

Исследование показало, что отсутствие ежедневных контактов с коллегами и друзьями приводит к социальной изоляции, что, в свою очередь, вызывает рост обращений за психиатрической помощью. По данным анализа, среди одиноких работников значительно увеличилось количество обращений к психиатрам и потребление антидепрессантов.

Учёные отметили, что программисты и маркетологи, работающие удалённо, чаще сталкиваются с проблемами социальной изоляции по сравнению с машиностроителями или медсестрами, чья деятельность требует физического присутствия. Вероятность провести день без общения у таких сотрудников возросла на 7 процентных пунктов.

Интересно, что даже с учётом влияния искусственного интеллекта на рабочие процессы, результаты исследования остались практически неизменными. Анализ показал, что удалённая работа сама по себе становится фактором риска, способствующим увеличению распространённости психических расстройств, независимо от возраста, пола или сферы деятельности.

Таким образом, несмотря на очевидные плюсы удалённой работы, такие как гибкость и возможность работать из любого места, она может стать причиной серьёзных психологических трудностей. Вопрос о балансе между гибкостью и ментальным здоровьем становится всё более актуальным и требует внимания как со стороны работодателей, так и общества в целом.

Фото: Unsplash (Andrew Neel)