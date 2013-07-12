Синоптик Колесов опроверг миф о Петербурге как самом дождливом городе России

Колесов объяснил влияние Ладоги и Финского залива на переменчивую погоду города.

Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов в интервью ТАСС прокомментировал устоявшиеся представления о дождливой погоде в Северной столице. Специалист подтвердил, что переменчивость климата обусловлена географическим положением, однако количество осадков в городе не является рекордным.

Атмосферные фронты получают дополнительную влагу от Ладожского озера и Финского залива, а циклоны регулярно проходят через регион со стороны Северной Атлантики. Несмотря на это, нормы осадков в Санкт-Петербурге ниже, чем в Москве, Владивостоке или Калининграде. Миф о статусе самого дождливого города не соответствует данным метеорологических наблюдений.

Традиционный сезон наводнений сместился с осени на декабрь и январь вследствие глобального потепления. Континентальные водоемы замерзают позже, что позволяет циклонам продолжать активность, и устойчивая зимняя погода устанавливается только после Нового года. Зима стала короче, а весна наступает раньше, однако возврат холодов возможен в мае и июне без четкой цикличности.

Ранее мы сообщили о том, что во вторник в Петербурге ожидается сухая и прохладная погода.

Фото: Unsplash (Anik Deb Nath)