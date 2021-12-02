Петербург сократил импорт в госзакупках и перешел на отечественные аналоги.

По итогам первого полугодия 2026 года доля российских товаров и продукции из стран ЕАЭС в государственных закупках Санкт-Петербурга достигла 60%. Вице-губернатор Валерий Москаленко сообщил, что за последние два года импорт в ключевых категориях значительно сократился благодаря применению правил национального режима.

В категории автотранспорта доля импорта снизилась на 27,5 п.п. Закупки пищевой продукции для больниц, школ и социальных учреждений сместились в сторону российских производителей, что обеспечило падение импортной доли на 17,2 п.п. Доля зарубежных резиновых и пластмассовых изделий уменьшилась на 17,5 п.п., а оборудования для измерений, испытаний и навигации — на 13,8 п.п.

В сегменте лекарств и медицинских материалов доля импорта сократилась на 5 п.п., при этом общий объем закупок фармацевтической продукции вырос на 22,6%. Валерий Москаленко подчеркнул, что город создает условия для поддержки внутреннего производителя и замещает зарубежную продукцию российскими аналогами там, где это экономически оправданно и не влияет на качество.

В России средняя пенсия работающих выросла за год на 2,6 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv