Мужчина спас крокодила в Индии и на плечах принес его в полицию

Правоохранители очень удивились, когда им принесли рептилию.

Необычный инцидент произошел в индийском штате Бихар. Местный житель случайно обнаружил полутораметрового крокодила в рисовом поле, а потом на плечах пронес его через всю деревню, сообщило издание Asianet Newsable.

Фермер Амит Кумар со своими односельчанами вышел на работу в поле и в какой-то момент заметил среди посевов рептилию. Мужчины помогли ему связать ей морду веревкой и решили передать властям.

Кумар взвалил крокодила на плечи и пошел пешком к ближайшему офису лесного департамента, но там никого не было. Тогда мужчина продолжил путь до полицейского участка Бхимнагар. Правоохранители встретили его с большим удивлением.

Прохожие сняли произошедшее и опубликовали ролик в соцсетях. Прибывшие по вызову лесники осмотрели крокодила, признав здоровым, а потом выпустили в реку Коси.

Ранее в Зимбабве крокодил пробрался в ресторан отеля и напугал постояльцев.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)