Неизвестный хищник растерзал фермера в Индии

Тело растерзанного мужчины нашли рядом с деревней.

Нападение произошло в индийском штате Уттар-Прадеш. Неизвестный хищник растерзал фермера, когда тот вышел проработать в поле, сообщило The Times of India.

По данным издания, в среду, 15 июля, 50-летний Камал Кишор из деревни Расулва ушел в поле и не вернулся. Его семья отправилась на поиски и нашла останки мужчины недалеко от деревни. У фермера были сильно повреждены рука и шея.

Рядом с местом нападения жители деревни обнаружили следы крупного хищника. Местные власти около месяца назад предупреждали о появлении в районе некоего зверя, который нападает на скот. В департаменте лесного хозяйства заявили, что пока неизвестно, какое именно животное растерзало Кишора, не исключено, что это был тигр.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)