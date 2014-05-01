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Вчера, 16:57
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Главу религиозной организации в Ленобласти подозревают в финансировании ФБК*

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).

В Выборге сотрудники экономической полиции Петербурга совместно с региональным управлением ФСБ России задержали 74-летнего мужчину. Его подозревают в финансировании некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией"*, которая признана экстремистской. 

Местный житель отправлял денежные средства в адрес ФБК*. Было установлено, что он возглавляет одну из религиозных организаций. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании меры пресечения. 

Ранее на Piter.TV: Анна Митянина рассказала о профилактике экстремизма среди молодежи в Петербурге. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

* включен Минюстом в реестр иностранных агентов, признан экстремистской и нежелательной организацией и запрещен в России. 

Теги: выборг, мвд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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