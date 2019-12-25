В Ленобласти ищут пропавшего журналиста и известного болельщика "Зенита" Левинзона

Экс-обозреватель "Вечернего Санкт-Петербурга" пропал в Ленобласти.

В Ленинградской области разыскивают 57-летнего журналиста Виктора Левинзона, который пропал 5 октября. В последний раз мужчину видели в СНТ "Приютино" во Всеволожском районе. Информацию о поисках распространили волонтеры "ЛизаАлерт".

Рост Виктора Левинзона составляет около 170 см, телосложение худощавое. У мужчины седые волосы и голубые глаза. В день исчезновения он был одет в синюю кофту на молнии с капюшоном, синие спортивные брюки и зеленые резиновые галоши.

Левинзон ранее работал спортивным обозревателем газеты "Вечерний Санкт-Петербург". Его колонки выходили в издании до сентября 2024 года. Также журналист известен среди болельщиков как один из лидеров фанатского движения петербургского "Зенита".

Всех, кто видел Виктора Левинзона после 5 октября, располагает информацией о его местонахождении или знает обстоятельства его исчезновения, просят связаться с поисковиками.

Фото: ЛизаАлерт