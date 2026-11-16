В Паттайе насмерть сбили россиянку

Водитель задержан местной полицией.

Россиянку насмерть сбила машина в Паттайе в момент, когда женщина с семьей переходила дорогу. Соответствующие данные опубликованы в Telegram-канале Shot. В СМИ уточнили, что трагедия произошла накануне поздно вечером. Автомобиль марки Toyota Camry сбил 39-летнюю Марию. В результате пешеход скончалась от полученных травм

Женщина получила серьезные травмы, до приезда медиков ее пытались реанимировать очевидцы. Позже россиянку увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии. сообщение

В настоящее время местные правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии. По данным ТГ-Shot, 43‑летний виновник инцидента возвращался домой, но не заметил на дороге людей якобы из-за недостаточного уличного освещения.

В Таиланде при столкновении катера с судном пострадали две россиянки.

Фото: Telegram / SHOT