В Таиланде при столкновении катера с судном пострадали две россиянки

Местные правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств происшествия.

Две россиянки получили травмы в результате столкновения скоростного катера с рыболовным судном. Соответствующими данными с аудиторией поделились местные журналисты из издания Daily News. В иностранном СМИ заметили, что инцидент зафиксирован в акватории курортного города Паттайя в понедельник вечером, около 23:00 часов по местному времени (в 19 часов по времени Москвы). Очевидцы отметили, что проблема возникла недалеко от пирса Бали Хай, находящегося в южной части города.

По данным от спасательных служб, прогулочный катер на высокой скорости врезался в двухпалубный рыболовный траулер. на борту поврежденного судна находилось 27 пассажиров. Крое наших соотечественниц пострадали также гражданка Украины и шестеро граждан Таиланда. Они получили ушибы и ссадины. Медики оказали раненым первую помощь на месте, после чего пациенты были госпитализированы в ближайшую больницу.

Капитан рыболовного судна пояснил, что следовал с включенными навигационными огнями и попытался сбросить скорость при виде приближающегося катера. Ему не удалось избежать удара. Рулевой скоростного катера на допросе пояснил, что в темноте не заметил траулер.

Петербуржец ответит перед судом за насилие над женщиной в Таиланде.

Фото: Telegram / Mash