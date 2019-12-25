В Таиланде при столкновении катера с судном пострадали две россиянки

Две россиянки получили травмы в результате столкновения скоростного катера с рыболовным судном. Соответствующими данными с аудиторией поделились местные журналисты из издания Daily News. В иностранном СМИ заметили, что инцидент зафиксирован в акватории курортного города Паттайя в понедельник вечером, около 23:00 часов по местному времени (в 19 часов по времени Москвы). Очевидцы отметили, что проблема возникла недалеко от пирса Бали Хай, находящегося в южной части города.
По данным от спасательных служб, прогулочный катер на высокой скорости врезался в двухпалубный рыболовный траулер. на борту поврежденного судна находилось 27 пассажиров. Крое наших соотечественниц пострадали также гражданка Украины и шестеро граждан Таиланда. Они получили ушибы и ссадины. Медики оказали раненым первую помощь на месте, после чего пациенты были госпитализированы в ближайшую больницу.
Капитан рыболовного судна пояснил, что следовал с включенными навигационными огнями и попытался сбросить скорость при виде приближающегося катера. Ему не удалось избежать удара. Рулевой скоростного катера на допросе пояснил, что в темноте не заметил траулер.
Петербуржец ответит перед судом за насилие над женщиной в Таиланде.
Фото: Telegram / Mash
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все