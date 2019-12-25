Петербуржец ответит перед судом за насилие над женщиной в Таиланде

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи Приморского района Петербурга завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего обвиняемого в преступлениях против половой свободы женщины в Таиланде (ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132 УК РФ). Об этом рассказали в СК РФ 3 ноября.

Было установлено, что в апреле фигурант, находясь в номере отеля в Пхукете, изнасиловал 28-летнюю девушку, действуя против ее воли и применив физическую силу. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу