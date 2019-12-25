В Петербурге за ночь выпало более 1,6 сантиметра снега.

Ночной снегопад добавил Петербургу работы: к утру выпало свыше 1,6 сантиметра осадков, и коммунальные службы вышли на круглосуточную уборку. Об этом сообщили в Комитете по благоустройству.

В первую очередь в ведомстве обратили внимание на пешеходные переходы, тротуары, остановки, маршруты к социальным объектам и опасные отрезки магистралей. В дневную смену на улицы вышли 745 единиц спецтехники и 941 работник ручного труда: дорожники прометают проезжую часть и распределяют противогололёдные материалы. Обработка нужна даже там, где снег тает на глазах, — при температуре около нуля на асфальте образуется тонкая ледяная плёнка.

За последнюю неделю специалисты устранили дефекты дорожного покрытия более чем на 6 тысячах квадратных метров, вывезли с улиц около 1,5 тысячи кубометров мусора и 1,1 тысячи тонн смета. Садово-парковые предприятия собрали опавшую листву на 433 гектарах, а также отремонтировали дорожки и газоны на площади свыше 4 тысяч квадратных метров.

Автомобилистов в комитете призвали быть внимательными, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти убрали первый снег.

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