В Ленобласти убрали первый снег

Ленобласть перешла к активной фазе подготовки к зимнему сезону: начались очистительные работы на дорогах и придомовых территориях, усилен контроль функционирования отопительных систем и коммуникаций. Соответствующие поручения предоставлены руководителям жилищно-коммунального хозяйства, энергетической сферы и дорожно-транспортных служб, сообщила пресс-служба администрации региона.

аботники сосредоточатся на обеспечении бесперебойной работы коммунальных служб и эффективной уборке снежных осадков, рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Специализированный орган управления работами — Снежный штаб — приступил к исполнению обязанностей. Дорожные и коммунальные службы приступили к очистительным работам, связанным с выпадением снега в прошедшую субботу. Всего для обслуживания муниципальных территорий предусмотрено задействовать 1648 единиц спецтехники и привлекать 3264 рабочих (исключая персонал водителей). На региональных трассах работает 1498 сотрудников и дополнительно привлечено 656 единиц зимней уборочной техники.

Дополнительно созданы резервы антигололёдных материалов, введена круглосуточная диспетчерская служба в Ленавтодоре, куда можно обратиться круглосуточно по телефону +7 812 660-46-47.

Фото: Правительство Ленобласти