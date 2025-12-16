В Петербурге прошло прощание с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной

Она ушла из жизни 10 июня на 85-м году жизни после тяжёлой болезни.

В Санкт-Петербурге простились с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной. Траурная церемония прошла в Спасо-Преображенском соборе. Попрощаться с актрисой пришли десятки людей, в том числе губернатор Александр Беглов, директор Александринского театра Александр Малич, директор ТЮЗа имени А. А. Брянцева Светлана Лаврецова и многие поклонники таланта Людмилы Чурсиной.

Артистка скончалась 10 июня 2026 года в возрасте 84 лет. Причиной смерти стала тяжёлая болезнь. Чурсина занимала в отечественном театре и кино особое место, соединяя классическую русскую традицию с новыми сценическими задачами второй половины XX века. Её богатая драматургическая палитра ролей сформировала образ многогранной исполнительницы. За свою жизнь она сыграла более 100 ролей в кино и сериалах, служила в трёх театрах. Память о выдающейся актрисе навсегда останется в сердцах поклонников и коллег.

Ранее Piter.TV сообщал, что Беглов назвал Людмилу Чурсину легендарной артисткой театра и кино.

Фото: Magnific