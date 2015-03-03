Петропавловская крепость и Русский музей примут фестиваль песчаных скульптур

Фестиваль песчаных скульптур стартует 22 августа в Парке 300-летия.

Фестиваль песчаных скульптур в Петербурге впервые расширит площадки — к нему присоединятся Петропавловская крепость и Русский музей. Основной локацией останется Парк 300-летия, фестиваль стартует 22 августа. В этом году он посвящён национальному туристическому маршруту "Петербург. Петр. От первого камня до небоскрёба".

Как сообщил Михаил Пиотровский, событийный туризм в городе набирает обороты. Если в 2024 году доля таких гостей составляла 3,7% от общего турпотока, то в 2025 году она выросла до 5,4%. Новый формат и дополнительные площадки должны привлечь ещё больше зрителей.

Ранее на улицах Петербурга китайских туристов заменили россияне.

Фото: Piter.TV