В ДК "Выборгский" огонь не затронул театр, но повредил подсобки

Пожар в ДК "Выборгский" уничтожил кровлю и подсобные помещения.

Пожар в ДК "Выборгский" в Петербурге не затронул театральную часть здания, сообщил начальник пресс-службы МЧС Андрей Литовка. Однако огонь повредил кровлю, а также административные и подсобные помещения.

Возгорание вспыхнуло 11 августа в 16:07 на крыше. К 16:42 ранг повысили до второго, через час — до третьего. Густой чёрный дым был виден даже с камер "Лахта Центра". В тушении участвовали 175 спасателей и 46 единиц техники. Огонь охватил 400 квадратных метров кровли.

В 19:06 пожар локализовали, третий ранг отменили. В 20:06 отменили второй ранг, спасатели продолжали проливать конструкции.

Фото: МЧС по Петербургу