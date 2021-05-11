Луна Феннер попрощалась с врачами и призналась в любви к пельменям

Луна попрощалась с петербургскими хирургами и пообещала вернуться.

Американка Луна Феннер, которую петербургские хирурги избавили от "маски Бэтмена", попрощалась с врачами и подарила им рисунки. Прощальная пресс-конференция прошла 11 августа в Петербурге, пишет КП-Петербург.

За годы лечения девочка сдружилась с медиками и задарила их рисунками. Первый она вручила перед финальной операцией: изобразила себя на операционном столе с чистым лицом в окружении хирургов — так и случилось.

Луна призналась журналистам, что больше всего в России ей понравились пельмени, а ещё она полюбила чай и обещает взять его с собой в Америку.

Врач Ольга Филиппова рассказала, что финальный этап был самым масштабным: девочке имплантировали четыре силиконовых экспандера для расширения кожи. Теперь следов от шрамов почти не осталось.

Мама Луны Кэрол сообщила, что через два года они вернутся в Петербург на косметологические процедуры — пересадку волос и лазерную шлифовку. Сейчас девочка чувствует себя счастливой и ждёт встречи с друзьями, которые ещё не знают, как она выглядит.

На прощание Луна по-русски сказала: "Спасибо! Пока-пока". Операция, проведённая петербургскими врачами, признана уникальной — никто в мире не решался на подобное. Теперь за такой помощью в Петербург едут пациенты из Турции и Германии.

Ранее сообщалось, что лечение американской девочки с "маской Бэтмена" в Петербурге завершилось на 80%.

Фото: социальные сети Луны Феннер