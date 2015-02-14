На улице Васенко в машине взорвался газовый баллон

В Калининском районе взорвался баллон в багажнике автомобиля.

На улице Васенко в Калининском районе Петербурга в машине взорвался газовый баллон. По данным 78.ru, инцидент произошёл у дома 33 на Кондратьевском проспекте. Углекислотный баллон, лежавший в багажнике, разорвался без последующего возгорания. Выбило заднее стекло, повреждён рядом стоявший автомобиль.

Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Из багажника извлекли ещё один баллон, место ограждено.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных.

Фото: Piter.TV