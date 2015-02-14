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На улице Васенко в машине взорвался газовый баллон
Вчера, 19:33
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На улице Васенко в машине взорвался газовый баллон

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В Калининском районе взорвался баллон в багажнике автомобиля.

На улице Васенко в Калининском районе Петербурга в машине взорвался газовый баллон. По данным 78.ru, инцидент произошёл у дома 33 на Кондратьевском проспекте. Углекислотный баллон, лежавший в багажнике, разорвался без последующего возгорания. Выбило заднее стекло, повреждён рядом стоявший автомобиль.

Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Из багажника извлекли ещё один баллон, место ограждено.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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