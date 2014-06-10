Смольный не планирует ставить укрытия от БПЛА за пределами Кронштадта

Бетонные укрытия от дронов появятся только в Кронштадте.

Власти Петербурга не планируют устанавливать бетонные укрытия для защиты от осколков беспилотников в других районах города, кроме Кронштадта. Об этом заявил глава комитета по законности и правопорядку Андрей Голомбиевский на "нулевых чтениях" бюджета на 2027 год.

Отвечая на вопрос депутата-коммуниста Романа Кононенко, чиновник пояснил, что большинство БПЛА удаётся сбить до попадания в город, а до Петербурга добираются лишь единичные беспилотники. Кронштадт — военно-морской город, который представляет особый интерес для атакующих, поэтому там и появились бетонные конструкции для защиты прохожих от осколков.

При этом Смольный продолжает приводить в порядок стационарные убежища от оружия массового поражения. Проверили 2 575 укрытий, но лишь десятки соответствуют нормам. Власти рассматривают и заглубленные помещения — подвалы, паркинги, переходы. Их содержание обойдётся дешевле, так как они рассчитаны на 2–4 часа укрытия и не требуют таких жёстких требований.

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Фото: Администрация Кронштадтского района