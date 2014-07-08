Пожару в ДК "Выборгский" присвоен второй ранг сложности

В Петербурге горит кровля ДК "Выборгский".

В Петербурге загорелась кровля ДК "Выборгский" на улице Комиссара Смирнова. Пожару присвоен повышенный второй ранг сложности, сообщает Mash на Мойке.

На кадрах с места видно, как из-под крыши валит густой чёрный дым, из окон вырываются языки пламени. К тушению привлечены экстренные службы. На месте работают 14 пожарных машин, улица Комиссара Смирнова перекрыта.

Информация о площади возгорания, причинах и пострадавших уточняется.

На прошлой неделе Wildberries столкнулся с пожаром на своем складе в поселке Шушары после массированной атаки беспилотников на Петербург и Ленинградскую область.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)