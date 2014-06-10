Четвероногие врачи приехали к детям с особенностями здоровья в Петербурге

Далматины чувствуют, как взаимодействовать с ребятами.

В Петербурге в гости к детям с особенностями развития приехали четвероногие врачи в рамках проекта "Собакотерапия 2.0" от социальной кинологической помощи. Инициатива победила на конкурсе Фонда президентских грантов, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 11 августа.

Далматины чувствуют, как взаимодействовать с ребятами. При виде животных на их лицах расцветают улыбки.

Далматин – порода очень социальная. Не каждая порода способна три часа обниматься с ребенком. Надо не бояться колясок, иметь выдержку, терпение и положительный настрой, чтобы передавать его детям. Анна Земцова, сопредседатель организации "Социальная кинологическая помощь"

На встрече были тактильные игры и конкурсы с призами, в конце выступила дрессированная собака.

Ранее мы рассказывали о том, что незрячая выпускница из Петербурга набрала 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)