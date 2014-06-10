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Четвероногие врачи приехали к детям с особенностями здоровья в Петербурге
Сегодня, 16:49
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Четвероногие врачи приехали к детям с особенностями здоровья в Петербурге

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Далматины чувствуют, как взаимодействовать с ребятами.

В Петербурге в гости к детям с особенностями развития приехали четвероногие врачи в рамках проекта "Собакотерапия 2.0" от социальной кинологической помощи. Инициатива победила на конкурсе Фонда президентских грантов, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 11 августа. 

Далматины чувствуют, как взаимодействовать с ребятами. При виде животных на их лицах расцветают улыбки. 

Далматин – порода очень социальная. Не каждая порода способна три часа обниматься с ребенком. Надо не бояться колясок, иметь выдержку, терпение и положительный настрой, чтобы передавать его детям. 

Анна Земцова, сопредседатель организации "Социальная кинологическая помощь" 

На встрече были тактильные игры и конкурсы с призами, в конце выступила дрессированная собака. 

Ранее мы рассказывали о том, что незрячая выпускница из Петербурга набрала 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: дети, помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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