Незрячая выпускница из Петербурга набрала 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам

Дарья Василенко, воспитанница школы-интерната имени Грота, стала первой в городе среди детей с ОВЗ, кто получил высший балл сразу по русскому языку и литературе.

Выпускница школы-интерната №1 имени К.К. Грота для слепых и слабовидящих детей Дарья Василенко набрала 200 баллов по итогам Единого государственного экзамена. Девушка получила высшие оценки по двум предметам — русскому языку и литературе, став первым учащимся с ограниченными возможностями здоровья в Петербурге, кому это удалось.

Дарья Василенко учится в школе-интернате с первого класса. За годы учёбы она проявила себя как талантливая ученица и активно занимается спортом — в частности, плаванием. Девушка неоднократно побеждала в предметных олимпиадах по русскому языку и литературе для детей с ОВЗ. В этом году она претендует на золотую медаль и планирует поступать в Высшую школу журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета.

В школе-интернате имени Грота сегодня обучаются 357 детей с нарушением зрения. Учебная программа рассчитана на 13 лет. Именно это учреждение первым в России разработало систему сдачи ЕГЭ с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля для незрячих и слабовидящих выпускников. Экзаменационные задания для таких учеников ничем не отличаются от обычных — единственное послабление заключается в дополнительных 1,5 часах времени.

Ранее на Piter.TV: основной этап ЕГЭ в Петербурге стартует 1 июня.

Фото: Piter.TV