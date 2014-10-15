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Петербург побил рекорд по числу стобалльников на ЕГЭ
Сегодня, 12:27
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Петербург побил рекорд по числу стобалльников на ЕГЭ

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А одна местная школьница Виктория Салищева набрала 300 баллов по всем предметам.

Петербург показал лучший результат по количеству стобалльников за всю историю ЕГЭ – высший балл получили 914 выпускников. А одна местная школьница Виктория Салищева набрала 300 баллов по всем предметам. Об этом пишет 7 июля телеканал "Санкт-Петербург"

Тяга к математике у девушки была предначертана: ее отец работает преподавателем в университете. К ЕГЭ они тоже готовились всей семьей. Одноклассник Виктории Савва Винников тоже сдал экзамены на высший балл. 

В математике, если забыл формулу, ее можно вывести логически. А в русском надо попасть в каждый критерий, чтобы поставили хороший балл. Много тренировался, писал сочинения. 

Савва Винников, выпускник "Лаборатории непрерывного образования" 

Сейчас ребята готовятся к поступлению на математические направления. 

Ранее мы рассказывали о том, что срок подачи заявления на первую пересдачу ЕГЭ истек 6 июля. 

Фото: Piter.TV 

Теги: егэ, экзамены
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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