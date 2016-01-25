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Срок подачи заявления на первую пересдачу ЕГЭ истекает 6 июля
Сегодня, 9:35
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Срок подачи заявления на первую пересдачу ЕГЭ истекает 6 июля

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У желающих пересдать экзамен остается три рабочих дня.

Российские выпускники, планирующие пересдать в 2026 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 8 июля, должны подать соответствующее заявление до шестого числа включительно.Такими данными с общественностью поделились представители пресс-службы Рособрнадзора. Специалисты из надзорного ведомства уточнили, что на подачу документов у школьников есть три рабочих дня. Речь идет о втором, третьем и шестом июля.

Заявление подается до 6 числа включительно.

сообщение от Рособрнадзора

Известно, что пересдача ЕГЭ пройдет в два этапа. Восьмого числа  дети смогут сдать единый государственный экзамен по физике, информатике, литературе, русскому языку, химии, иностранным языкам (письменная часть). А девятого июля пересдача коснется математики (базовой и профильной), обществознания, истории, биологии, географии, иностранных языков (устная часть). При пересдаче математики разрешается сменить уровень экзамена (с базового на профильный или наоборот).

Выпускникам с 200 баллами на ЕГЭ подарят красивые номера.

Фото: Piter.tv

Теги: пересдача егэ, рособрнадзор
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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