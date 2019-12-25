Выпускникам с 200 баллами на ЕГЭ подарят красивые номера

Спикер Совета Федерации поручила вице-спикеру обратиться в правительство с инициативой о моратории на 44-й закон. Это упростит процедуры освоения бюджетных средств, но не отменит контроль за недобросовестными чиновниками.

Выпускники, получившие 200 баллов по любым двум предметам ЕГЭ, смогут бесплатно оформить специальные мобильные номера с комбинацией 555.

Как сообщили в Министерстве просвещения России, акция продлится до конца 2026 года и реализуется совместно с оператором связи. По последним данным, в этом году результат в 200 баллов показали 933 выпускника. Еще 76 человек набрали 300 баллов, 8 участников экзамена получили 400 баллов, а максимальный результат в 500 баллов показал один школьник.

В ведомстве отметили, что такие показатели демонстрируют высокий уровень подготовки молодежи и ее готовность к достижению серьезных целей. Действующие абоненты Yota смогут оформить красивый номер через личный кабинет или службу поддержки после подтверждения результатов экзаменов.

Новым пользователям потребуется сим-карта объединенной розничной сети "МегаФона" и Yota, а также подача заявки через личный кабинет.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)