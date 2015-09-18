В последующие годы ЕГЭ будет начинаться не ранее 1 июня

У выпускников появится время на проведение последнего звонка и подготовки к экзамену.

Единый государственный экзамен на российской территории в последующие годы будет начинаться не ранее первого июня. Соответствующее заявление сделал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в комментарии для журналистов новостного агентства "ТАСС". Чиновник из профильного ведомства заметил, что правительственное решение о начале ЕГЭ не ранее 1 июня полностью оправдало себя в 2026 году, поэтому теперь будет действовать бессрочно. При этом никакого возмущения со стороны детей или их родителей эксперты не встретили. Анзор Музаев добавил, что нововведение система образования встретила спокойно и правильно. Речь идет о том, чтобы облегчить учителям работу, так как ранее вокруг 25 мая всегда были последние звонки, но первый экзамен ЕГЭ в отдельных случаях начинался 23 мая.

На это есть распоряжение президента, и оно бессрочное. Отныне и в последующие годы не ранее, чем 1 июня, мы можем стартовать экзаменационную кампанию. Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

Единые учебники введут во всех школах России.

Фото: Telegram / ТАСС