Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днём окончания Ленинградской битвы

День окончания битвы признан Днём воинской славы в апреле 2025 года указом президента.

Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский поздравили петербуржцев с Днём окончания Ленинградской битвы. 9 августа в России отмечается День воинской славы. Текст обращения опубликован на сайте Смольного.

В поздравлении говорится, что в этот день вспоминают всех участников сражения — фронтовиков, моряков Балтийского флота, Ладожской, Онежской и Чудской флотилий, партизан, подпольщиков и жителей блокадного Ленинграда. Беглов и Бельский отметили, что победа в битве имела огромное стратегическое значение для всей Великой Отечественной войны. Они подчеркнули, что традиции защитников Ленинграда продолжает поколение участников специальной военной операции.

Ранее вице-губернатор Борис Пиотровский сообщал, что в 2028 году в Петербурге откроют мемориал героям Ленинградской битвы. Проект утвердил президент Владимир Путин. Мемориал планируют установить в районе Большое Пулково.

Битва за Ленинград длилась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. Она стала самым продолжительным сражением Великой Отечественной войны. Результатом стало полное снятие блокады и освобождение Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Карелии.

Фото: Смольный