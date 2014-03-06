Новый приказ Минздрава разрешил фельдшерам оказывать наркопомощь

Врачей-наркологов заменят фельдшеры там, где их нет.

С 1 сентября фельдшеры в России получат право оказывать первичную доврачебную наркологическую помощь. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с РИА Новости.

Согласно приказу Минздрава, если в больнице нет штатного врача-психиатра-нарколога, фельдшер сможет самостоятельно вести пациентов по этому профилю. Однако все его решения будут согласовываться с профильным специалистом из наркологического диспансера или больницы.

Куринный также напомнил, что с 2021 года Госдума приняла 25 федеральных законов в поддержку медиков. Среди них — стимулирующие выплаты за выявление онкологии, льготное поступление в вузы для детей врачей, погибших от коронавируса при исполнении обязанностей.

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Фото: Piter.TV