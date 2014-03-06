Новый приказ Минздрава разрешил фельдшерам оказывать наркопомощь

С 1 сентября фельдшеры в России получат право оказывать первичную доврачебную наркологическую помощь. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с РИА Новости.
Согласно приказу Минздрава, если в больнице нет штатного врача-психиатра-нарколога, фельдшер сможет самостоятельно вести пациентов по этому профилю. Однако все его решения будут согласовываться с профильным специалистом из наркологического диспансера или больницы.
Куринный также напомнил, что с 2021 года Госдума приняла 25 федеральных законов в поддержку медиков. Среди них — стимулирующие выплаты за выявление онкологии, льготное поступление в вузы для детей врачей, погибших от коронавируса при исполнении обязанностей.
Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все