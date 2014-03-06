СНТ "Марс" отметило 35-летие новым центром и дорогами

Более полутора тысяч петербуржцев живут в СНТ "Марс" в сезон.

Садоводческое некоммерческое товарищество "Марс" в Ленинградской области отметило 35-летие. Торжество прошло в субботу у нового культурно-досугового центра, построенного при поддержке городского бюджета. Товарищество объединяет 560 садовых участков, в дачный сезон здесь проживает более полутора тысяч петербуржцев, а свыше 180 семей остаются круглый год.

За 35 лет территория значительно преобразилась. Для жителей построили подъездные дороги, в этом году появился новый культурно-досуговый центр. Часть инфраструктурных проектов была полностью или частично профинансирована из бюджета Петербурга в рамках программы поддержки садоводств.

Начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Андрей Лях отметил, что такой программы нет ни в одном регионе России, кроме Петербурга. Одна из старожилов СНТ Галина Зеленко рассказала, что, когда они получили участки, на этой территории были лес и болота, а за 35 лет всё изменилось к лучшему.

Празднование продолжилось концертной программой с выступлениями артистов и конкурсами для гостей.

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Фото :пресс-служба Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга