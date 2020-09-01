В Петербурге сталкер дважды облил Audi бывшей девушки кислотой

Девушке удалось записать один из разговоров, в котором он фактически признается в содеянном.

В Петербурге 23-летняя петербурженка обратилась в полицию с заявлением на бывшего бойфренда. По данным 78.ru, мужчина преследует девушку после расставания и уже дважды облил ее автомобиль Audi едким химическим составом.

‎Конфликт начался в мае, когда пара разорвала отношения. Однако экс-бойфренд, работающий в кальянной, не смог смириться с разрывом. Он начал следить за жизнью бывшей девушки, выясняя, в какие заведения она ходит, с кем проводит время и как долго там находится. Периодически по ночам он приезжает к ее дому.

‎В июле мужчина впервые повредил иномарку, вылив на нее химический состав. Спустя две недели он вернулся и повторил акцию, но использовал более едкое вещество.

‎Сам подозреваемый свою причастность к порче имущества отрицает. Тем не менее девушке удалось записать один из разговоров, в котором он фактически признается в содеянном. Как выяснилось, причиной преследования стал финансовый вопрос – мужчина требует вернуть деньги, которые он потратил во время их отношений.

Фото: Piter.TV