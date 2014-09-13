На мировом первенстве сборная России заняла первое место в командном многоборье, набрав 278,300 балла.

Российские спортсменки Агата Барекзай, Алиса Еремеева, Арина Лавренова, Анна Николаева, Дарья Мельник и София Солонская прибыли в Санкт-Петербург после триумфального выступления на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии. На Московском вокзале чемпионок встретили родные и поклонники. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

На мировом первенстве сборная России заняла первое место в командном многоборье, набрав 278,300 балла. Серебряные медали достались команде Болгарии (276,050), а бронза – сборной Китая (275,400). Основу российской золотой команды составили именно петербургские гимнастки.

Стоит отметить, что девушки выступали в нейтральном статусе. В мае 2026 года Международная федерация гимнастики сняла ограничения с российских спортсменов, разрешив им участвовать в турнирах под национальным флагом и гимном. Однако окончательное решение о демонстрации государственной символики осталось за страной-организатором, и Германия воспользовалась правом запретить ее использование.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские лыжники взяли почти весь пьедестал на 18-х всероссийских соревнованиях "Лыжный Спринт".

Фото: МедиаДом