Более 400 детей-сирот получили жилье в Петербурге с начала года

Все квартиры предоставляются с мебелью и бытовой техникой.

С начала текущего года Петербург обеспечил жильем 420 детей-сирот: это 70% от годового плана, сообщил Жилищный комитет города 29 сентября.

По словам председателя ведомства Дениса Удода, Северная столица реализует программу с максимальной социальной ответственностью. Все квартиры предоставляются с мебелью и бытовой техникой.

Предоставление жилья – это не только выполнение государственной задачи, но и важный шаг для социальной адаптации молодых людей. Собственная квартира дает им уверенность в завтрашнем дне, возможность получить образование и построить карьеру. Пресс-служба Жилищного комитета

Ранее мы рассказывали о том, что более 101 тыс. квадратных метров жилья ввели в Петербурге за август.

Фото: пресс-служба Жилищного комитета Петербурга