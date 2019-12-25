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Более 400 детей-сирот получили жилье в Петербурге с начала года
Сегодня, 13:08
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Более 400 детей-сирот получили жилье в Петербурге с начала года

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Все квартиры предоставляются с мебелью и бытовой техникой.

С начала текущего года Петербург обеспечил жильем 420 детей-сирот: это 70% от годового плана, сообщил Жилищный комитет города 29 сентября. 

По словам председателя ведомства Дениса Удода, Северная столица реализует программу с максимальной социальной ответственностью. Все квартиры предоставляются с мебелью и бытовой техникой. 

Предоставление жилья – это не только выполнение государственной задачи, но и важный шаг для социальной адаптации молодых людей. Собственная квартира дает им уверенность в завтрашнем дне, возможность получить образование и построить карьеру. 

Пресс-служба Жилищного комитета 

Ранее мы рассказывали о том, что более 101 тыс. квадратных метров жилья ввели в Петербурге за август. 

Фото: пресс-служба Жилищного комитета Петербурга 

Теги: дети-сироты, жилье
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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