Жильё в Ленобласти покупают по рыночным ставкам чаще, чем по льготным

Доля рыночной ипотеки в Ленобласти достигла 52,1% и обогнала госпрограммы.

В Ленинградской области доля ипотеки, оформленной на рыночных условиях, превысила долю кредитов по государственным программам. По данным сервиса "Домклик", которые учитывают выдачи Сбербанка на первичном и вторичном рынках, показатель базовых программ без господдержки в регионе достиг 52,1%. Это второй результат среди субъектов РФ после Саратовской области (52,7%). Москва замыкает тройку лидеров с 49,5%, пишет ДП.

Петербург, напротив, демонстрирует одну из самых низких долей рыночной ипотеки в стране – 36,1%. Меньше только в Ростовской области (29,1%), Краснодарском крае (33,7%) и Тюменской области (34,3%). В целом по России доля рыночных программ приближается к 40%, а их объёмы в августе почти удвоились по сравнению с прошлым годом.

По данным отчёта "Дом.РФ", на начало сентября средневзвешенная ставка по рыночным ипотечным программам в топ-20 банков составляла 18,73% для новостроек и 18,67% для вторичного жилья. Семейная ипотека сохраняется на уровне 6%. Эксперты отмечают, что при ключевой ставке, не позволяющей говорить о массовой доступной ипотеке от 10-12% годовых, покупатели всё чаще выбирают рыночные программы.Бизнес-партнёр TrendAgent Санкт-Петербург Вера Голубева объясняет разницу между Петербургом и Ленобластью структурой предложения. В области значительная часть новых проектов сосредоточена в пригородах с меньшей стоимостью квартир. При более низком чеке покупателю проще принять высокую ставку, так как абсолютный размер ежемесячного платежа остаётся ниже. В Петербурге средний бюджет покупки выше, поэтому зависимость от льготной ипотеки сильнее.

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Фото: Piter.TV