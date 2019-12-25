ЗакС Петербурга утвердил новую структуру комиссий восьмого созыва

Изменения продиктованы актуальными приоритетами, стоящими перед городом.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга восьмого созыва на первом заседании утвердили новую структуру парламентских комиссий. В городском парламенте появилась новая комиссия по стратегическому планированию и цифровизации, которую возглавил Владимир Омельницкий. Как пояснил депутат Денис Четырбок, эти изменения продиктованы актуальными приоритетами, стоящими перед городом.

Также была сформирована новая профильная комиссия по обороне и чрезвычайным ситуациям. Ее руководителем стал экс-глава регионального МЧС Алексей Аникин, избранный в состав ЗакСа. Кроме того, в названии комиссии по ветеранам теперь будет отражена тема специальной военной операции (СВО). Ее, как и в прошлом созыве, возглавит депутат Игорь Высоцкий. Марина Шишкина возглавила комиссию по образованию, культуре и науке, Дмитрий Панов – комиссию по промышленности;

Денис Четырбок сохранил за собой пост председателя бюджетно-финансового комитета, а Всеволод Беликов возглавил комитет по законодательству.

В ходе заседания также был избран вице-спикер ЗакСа – им стал Николай Бондаренко. Второй пост заместителя председателя, который в прошлом созыве занимал Павел Иткин, пока остается вакантным.

Ранее мы сообщили о том, что доходы бюджета Петербурга в 2027 году вырастут на 50 млрд рублей.

Фото: Правительство Петербурга