Суд в Петербурге обязал компанию выплатить инженеру 2,1 млн рублей за незаконное увольнение

В ходе разбирательства суд частично встал на сторону работодателя: опоздания инженера, зафиксированные пропускной системой, были признаны обоснованными претензиями.

Санкт-Петербургский городской суд признал незаконным увольнение 49-летнего инженера-конструктора по статье за "неоднократное неисполнение обязанностей". Как сообщили сегодня в пресс-службе ГУ ФССП России по Петербургу, поводом для расторжения трудового договора послужили четыре дисциплинарных взыскания, вынесенных сотруднику в течение одной недели.

В ходе разбирательства суд частично встал на сторону работодателя: опоздания инженера, зафиксированные пропускной системой, были признаны обоснованными претензиями. Однако остальные взыскания суд отменил. В соответствующих приказах отсутствовала конкретика – не были указаны суть проступка, даты и обстоятельства его совершения. В результате без этих документов основание для увольнения по статье полностью рассыпалось.

Суд постановил изменить формулировку причины увольнения в трудовой книжке на "по собственному желанию" и взыскать с предприятия в пользу бывшего сотрудника 2,1 миллиона рублей в качестве компенсации зарплаты за 260 рабочих дней вынужденного прогула. Судебный пристав уведомил организацию о возбуждении исполнительного производства, говорится в официальном сообщении ведомства. Компания в полном объеме выплатила причитающиеся денежные средства бывшему сотруднику, а также внесла соответствующее изменение в трудовую книжку.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге с начала года взыскали 133 тыс. рублей штрафов с владельцев маломерных судов.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по Санкт‑Петербургу