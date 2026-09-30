Мужчина угрожал подорвать гранату в магазине в поселке Глажево

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Сотрудники полиции задержали угрожавшего подорвать пиротехническое изделие в магазине в поселке Глажево. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел вечером 28 сентября. На место происшествия прибыл наряд, который поймал 51-летнего злоумышленника, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Было установлено, что во время конфликта задержанный достал имитационную гранату и произвел ее подрыв. К счастью, в результате никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее мы рассказывали о том, что к ответственности привлечен дебошир с рейса "Сочи — Петербург". Ему грозит наказание в виде ареста на срок до 15 суток.

Видео: пресс-служба МВД России