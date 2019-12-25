Суд обязал собственника признать трансформаторную подстанцию частью памятника архитектуры в Кронштадте

Границы объекта были официально утверждены на основании историко-культурного исследования и действующих нормативных актов.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность включения здания трансформаторной подстанции № 44 на Петровской улице в Кронштадте в охранное обязательство объекта культурного наследия федерального значения "Дом губернский 7-й". Об этом сообщили в городском Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Конфликт между ведомством и собственником дошел до апелляции. Ранее Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области 6 марта 2026 года встал на сторону владельца здания, согласившись с тем, что подстанция не является самостоятельным объектом культурного наследия. КГИОП обжаловал это решение, указав, что здание находится в границах территории памятника и исторически является его неотъемлемой частью. Границы объекта были официально утверждены на основании историко-культурного исследования и действующих нормативных актов.

Апелляционный суд поддержал позицию комитета. В решении подчеркивается, что при определении состава объекта культурного наследия необходимо учитывать утвержденные предмет охраны и границы его территории. Орган охраны памятников не может произвольно расширять или сужать состав объекта при оформлении охранного обязательства.

В КГИОП назвали вердикт важным для судебной практики, отметив, что он подтверждает необходимость сохранять целостность исторических ансамблей.

Справочно: губернские дома начали возводить в Петербурге по указу Петра I в 1714 году. К 1725 году в городе построили 24 таких здания. На Петровской улице Кронштадта до наших дней сохранилось десять подобных домов.

Ранее мы сообщили о том, что дом рядом со школой Берггольц почти полностью снесли ради развязки моста.

Фото: Пресс-служба КГИОП Петербурга