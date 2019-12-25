Проект капремонта станции метро "Обухово" получил официальное заключение

Финансирование масштабной программы предусмотрено в трехлетнем бюджете города.

Проект капитального ремонта станции метро "Обухово" на Невско-Василеостровской (зеленой) линии получил положительное заключение. Соответствующее решение опубликовано в едином государственном реестре заключений.

Заказчиком работ по обновлению объекта выступает ГУП "Петербургский метрополитен".

Финансирование масштабной программы предусмотрено в трехлетнем бюджете города. На ремонт и реконструкцию действующих станций метро заложено 11,8 миллиарда рублей. В программу обновления войдут восемь объектов, среди которых "Площадь Восстания – 2", "Гражданский проспект", "Озерки", "Технологический институт – 2" и "Обухово".

Ранее мы сообщили о том, что на будущей "Каменке" в Петербурге возводят верхнюю плиту покрытия.

Фото: Piter.TV