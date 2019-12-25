Двоих рецидивистов задержали за ограбление магазина техники на Прибрежной улице

Они похитили шесть компьютерных мышей на общую сумму 46 тыс. рублей, а затем скрылись.

В Невском районе полицейские задержали подозреваемых в ограблении магазина электроники. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Преступление было совершено 15 сентября на Прибрежной улице. Неизвестные похитили шесть компьютерных мышей на общую сумму 46 тыс. рублей, а затем скрылись. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

В 1-м Рабфаковском переулке 28 сентября поймали 28-летнего судимого злоумышленника. На следующий день установили местонахождение его 30-летнего знакомого, привлекавшегося к ответственности за кражи.

Ранее мы рассказывали о том, что оглашены приговоры молодым людям, которые ограбили подростка в ТЦ на Петергофском шоссе.

Фото: Piter.TV