В МИД России указали на то, что слова Сергея Лавров вернули участников мероприятия в реальность.

Выступление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН) теперь изучают и цитируют на всех континентах. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала слушателям официальный представитель внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова. Чиновница объяснила, что посмотрела те отклики и отзывы на речь коллеги. По ее мнению, во время выступления нашего дипломата произошло возвращение всех присутствующих в реальность. Также известно, что глава МИД РФ провел на полях ГА Всемирной организации свыше 40 двусторонних встреч.

Реальность такова, что если кто-то реально, по-настоящему, фактически хотел мира, то это была наша страна. Этот мир она не ожидала в качестве некоего прекрасного далека, которое должно наступить, и просто нужно сесть и, зажмурившись, его ждать. Это были выработанные Минские соглашения... И многие говорят: "А зачем нужны были Минские соглашения?" На веки вечные доказательством нашего стремления к миру как раз являются Минские соглашения. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова подчеркнула, что на протяжении семи лет Москва боролась за имплементацию достигнутых договоренностей. После неоднократной смены режима на Украине западными руками и погружения соседней с Россией страны в хаос именно разработанные Россией Минские соглашения были необходимы для сохранения украинской территориальной целостности.

Захарова раскрыла подробности встречи Лаврова и Вадефуля.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik