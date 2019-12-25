Смертельный пожар в Калининском районе обернулся уголовным делом

Причина случившегося – взрыв аккумулятора от электротранспорта.

Следователи Калининского района Петербурга возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после смертельного пожара на улице Комсомола. Об этом рассказали в СК РФ.

Напомним, возгорание возникло в двухкомнатной квартире накануне ночью, потушили огонь 30 сентября. В результате погиб мужчина, еще двое взрослых и ребенок были доставлены в больницу с различными травмами. Предварительно, причина случившегося – взрыв аккумулятора от электротранспорта.

Следствие проводит осмотр места происшествия и комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств и условий трагедии. Также назначены необходимые экспертизы.

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Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу