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Смертельный пожар в Калининском районе обернулся уголовным делом
Сегодня, 10:49
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Смертельный пожар в Калининском районе обернулся уголовным делом

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Причина случившегося – взрыв аккумулятора от электротранспорта.

Следователи Калининского района Петербурга возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после смертельного пожара на улице Комсомола. Об этом рассказали в СК РФ. 

Напомним, возгорание возникло в двухкомнатной квартире накануне ночью, потушили огонь 30 сентября. В результате погиб мужчина, еще двое взрослых и ребенок были доставлены в больницу с различными травмами. Предварительно, причина случившегося – взрыв аккумулятора от электротранспорта. 

Следствие проводит осмотр места происшествия и комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств и условий трагедии. Также назначены необходимые экспертизы. 

Ранее на Piter.TV: пожар на полимерном предприятии в поселке имени Морозова уничтожил два станка. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: калининский район, пожар
Категории: Новости СПб, Пожар, Происшествия, Лента новостей,

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