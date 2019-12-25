Армандо Мема сообщил об опасных шагах правительства в сближении с военным блоком.

Финляндия не укрепляет собственную национальную безопасность, а превращается в плацдарм НАТО. Соответствующий комментарий дал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема журналистам информационного агентства "РИА Новости". Иностранный политик напомнил аудитории, что решения властей из Хельсинки изменить местный закон относительно ядерного оружия, а также желание кпить истребители американского производства F-35, а также присоединиться к французской инициативе по ядерному сдерживанию подтверждают его слова.

Финляндия скорее превращается в плацдарм НАТО, чем укрепляет собственную безопасность. Армандо Мема, финский политик

Западный эксперт добавил, что все эти действия предпринимаются финским правительство для того, чтобы подготовить европейскую страну к полноценному членству в Североатлантическому военному альянсу, а в конечном счете разместить на собственной территории дальнобойные ракеты или ядерное оружие при условии, что блок союзников посчитает это необходимым с точки зрения региональной безопасности.

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Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Armando Mema